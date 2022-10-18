Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте – о Роналду: «Он творил историю футбола последние 10–15 лет»

18 Октября 2022 • 11:52 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
1 2.45 X 3.50 2 2.80
19.10 22:15

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте встал на защиту нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перед очным матчем в рамках Английской премьер-лиги.

«Мы говорим об удивительном футболисте. Мы говорим об игроке, который продолжает приносить пользу команде, за которую он выступает. Криштиану вместе с Месси творили историю футбола последние десять-пятнадцать лет. Я очень уважаю Роналду за его профессионализм», — приводит слова итальянского специалиста издание Manchester Evening News.

Отметим, что великий португалец плохо начал текущий сезон, забив лишь дважды в рамках всех состязаний. В ворота «Тоттенхэма» Роналду отправил 14 мячей в 20 играх за свою карьеру, а прошлая очная встреча закончилась для «шпор» плохо, а именно хет-триком в исполнении Криштиану.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Dаvid MU
18 Октября 2022 в 13:40
Да, Криш реально "творит" историю, МЮ и Юве многие исторические антирекорды поставили при нем)))
LMI
18 Октября 2022 в 12:06
Теперь творит черт знает что
Alex1972
18 Октября 2022 в 12:01
О-о-о!!!. А что от творил летом... Вот это была "история"!!!... А-ха-ха-ха...👏👏👏..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.10.22 в 21:30
Брайтон Брайтон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.61 4.20 5.60
Видео
18.10.22 в 22:15
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.17 3.45 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Октября
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Милан» предложил Беннасеру новый контракт, но игроком также интересуется топ-клуб из АПЛ
12:58 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай выйдет в основе «МЮ» на матч с «Тоттенхэмом», если Эриксен не успеет восстановиться
12:47 · Англия. Премьер-лига
Закария недоволен своим положением в «Челси», игрок может завершить аренду в январе
12:36 · Англия. Премьер-лига
Исак вернётся в строй «Ньюкасла» после ЧМ-2022
12:33 · Англия. Премьер-лига
Перес: «Холанн? У нас уже собраны лучшие игроки»
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов продлить контракт с Жоржиньо, но игрока пока не устраивают предложенные условия
11:52 · Англия. Премьер-лига
Конте – о Роналду: «Он творил историю футбола последние 10–15 лет» 3
11:40 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе не интересен «Реалу», цель клуба после ухода Бензема – нападающий из АПЛ
11:39 · Англия. Премьер-лига
Робертсон назвал лучшего вратаря мира
11:05 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг остаётся трансферной целью «Ливерпуля»
11:04 · Англия. Премьер-лига
Робинсон: «Если «Ливерпуль» хочет быть настоящей силой в Европе, клубу нужно подписать Райса и Беллингема»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Бент: «Поттер проделывает фантастическую работу в «Челси»
10:42 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» уже предложил Далоту новый контракт
10:35 · Англия. Премьер-лига
Перес: «Манчестер Сити» получил награду лучшему клубу года? Что ж, поздравляю команду»
10:28 · Англия. Премьер-лига
Бош может возглавить «Вулверхэмптон» слухи
Все новости
Рекомендуем