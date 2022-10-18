Конте – о Роналду: «Он творил историю футбола последние 10–15 лет»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте встал на защиту нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перед очным матчем в рамках Английской премьер-лиги.

«Мы говорим об удивительном футболисте. Мы говорим об игроке, который продолжает приносить пользу команде, за которую он выступает. Криштиану вместе с Месси творили историю футбола последние десять-пятнадцать лет. Я очень уважаю Роналду за его профессионализм», — приводит слова итальянского специалиста издание Manchester Evening News.

Отметим, что великий португалец плохо начал текущий сезон, забив лишь дважды в рамках всех состязаний. В ворота «Тоттенхэма» Роналду отправил 14 мячей в 20 играх за свою карьеру, а прошлая очная встреча закончилась для «шпор» плохо, а именно хет-триком в исполнении Криштиану.

