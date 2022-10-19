Тен Хаг рассказал, почему Фернандеш заслуживает быть капитаном «МЮ»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поведал о лидерских качествах Бруну Фернандеша.

Португальский полузащитник носит капитанскую повязку, пока Гарри Магуайр – главный капитан команды – по тем или иным причинам отсутствует на поле.

«Думаю, Бруну – настоящий образец капитана. Он задаёт стиль игры всей команды, мотивирует всех вокруг себя, подаёт полезный пример. Его качества очень важны для нас, и я доволен его вкладом. Кроме того, я убеждён, что со временем он будет чаще влиять на игру голевыми передачами и забитыми голами», – отметил тен Хаг на пресс-конференции.

В среду «Манчестер Юнайтед» примет на своём поле «Тоттенхэм» в поединке Английской премьер-лиги.