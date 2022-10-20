Варан: «МЮ» мог забить больше «Тоттенхэму»

Центральный защитник «МЮ» Рафаэль Варан высказался о домашней победе над лондонским «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 12-го тура Английской премьер-лиги.

«Мы показали хорошую игру. Создали много моментов и могли забить больше голов, особенно в первой половине встречи. «МЮ» продемонстрировал отличную командую работу. Мне нравится взаимодействовать с Лисандро, это очень хороший футболист. Играть с ним – фантастика», - цитирует французского защитника Manchester Evening News.

После вчерашней победы подопечные Эрика тен Хага набрали 19 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.