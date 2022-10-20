Конте: «Надо признать честно - соперник заслужил победу»

В матче двенадцатого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» забил два безответных гола лондонскому «Тоттенхэму», и наставник лондонского клуба, итальянский наставник Антонио Конте, признал, что соперник выступал лучше и заслужил свой успех.

- Надо быть честными и сказать, что «Манчестер Юнайтед» заслужил победу. Они стремились к ней больше, чем мы, с самого начала матча. Теперь будем анализировать игру, в этом сезоне нам почему-то очень тяжело даются матчи против сильных соперников, с «Арсеналом», с «Челси», теперь и с «Манчестер Юнайтед», - цитирует слова Конте BBC Sport.