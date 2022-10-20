Тен Хаг - о Роналду: «Разберусь с Криштиану завтра»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг во время общения с представителями СМИ высказался об инциденте с нападающим Криштиану Роналду. В концовке матча против «Тоттенхэма» 37-летний португалец самовольно покинул скамейку запасных, не дождавшись финального свистка.

«Мы уже виделись с ним, но не общались по этому поводу. Разберусь с Роналду завтра. Сейчас все мои мысли о команде», - передает слова голландского специалиста Sky Sports.

Матч, состоявшийся на «Олд Траффорд», завершился победой «красных дьяволов» со счетом 2:0. После этого успеха манкунианцы набрали 19 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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