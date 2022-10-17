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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Атлетико» настаивает на том, что не отпустит Фелиша дешевле 350 миллионов евро

17 Октября 2022 • 15:31 Комментировать
Атлетико М
...
Райо Вальекано
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18.10 22:00

Мадридский «Атлетико» не намерен расставаться со своим нападающим Жоау Фелишем. По информации от журналиста Фабрицио Романо, португальца не намерены отпускать дешевле 350 миллионов евро – именно эта сумма прописана в контракте Фелиша в качестве отступных.

В услугах Фелиша заинтересован «Манчестер Юнайтед», но клуб при этом не намерен соглашаться на требования мадридского «Атлетико».

Напомним, Фелиш очень бодро начал сезон, отметившись тремя голевыми передачами в первом матче чемпионата Испании. Вот только затем португалец не записал на свой счёт ни одного результативного действия и потерял место в основном составе «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Жоау Фелиш
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АТЛЕТИКО М РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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