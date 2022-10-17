«Атлетико» настаивает на том, что не отпустит Фелиша дешевле 350 миллионов евро

Мадридский «Атлетико» не намерен расставаться со своим нападающим Жоау Фелишем. По информации от журналиста Фабрицио Романо, португальца не намерены отпускать дешевле 350 миллионов евро – именно эта сумма прописана в контракте Фелиша в качестве отступных.

В услугах Фелиша заинтересован «Манчестер Юнайтед», но клуб при этом не намерен соглашаться на требования мадридского «Атлетико».

Напомним, Фелиш очень бодро начал сезон, отметившись тремя голевыми передачами в первом матче чемпионата Испании. Вот только затем португалец не записал на свой счёт ни одного результативного действия и потерял место в основном составе «Атлетико».