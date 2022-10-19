Тен Хаг высказался о будущем де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о дальнейшем пребывании Давида де Хеа в клубе.

Контракт голкипера истекает следующим летом, и будущее испанца остаётся неопределённым.

«Мы ещё не принимали никаких решений по контракту де Хеа, но я могу сказать, что доволен им. Он не лучшим образом проявил себя в первых матчах сезона, но в дальнейшем показал, насколько важную роль он играет для нашей обороны. Давид – хороший человек, мне нравится с ним работать, но сначала нужно дождаться зимы, а уже затем будут приниматься решения по контрактам», – заявил тен Хаг.

В текущем сезоне Давид де Хеа провёл 13 матчей за «красных дьяволов», пропустив 18 голов и пять раз сыграв «на ноль».