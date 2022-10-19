Конте: «Кейн точно не из тех, кто боится получить травму перед ЧМ»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте в очередной раз похвалил нападающего Гарри Кейна за профессионализм.

«Могу с уверенностью сказать, что Кейн рвётся на поле в каждой матче. Он не боится получить травму и пропустить чемпионат мира. Он по-настоящему сосредоточен на «Тоттенхэме», впрочем, как и другие мои игроки.

Конечно, чемпионат мира – важнейшее событие, но для меня важно доверять футболистам, видеть в них полную приверженность клубу и стопроцентную самоотдачу. Я доволен этим аспектом», – высказался итальянский специалист на пресс-конференции, посвящённой предстоящему матчу против «Манчестер Юнайтед».