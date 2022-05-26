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Кавазашвили: Дзюба закроет позицию нападающего в «Спартаке»

26 Мая 2022 • 23:58 Комментировать
Химки
2:1
Спартак Москва
окончен

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на возможное возвращение форварда Артёма Дзюбы в стан «красно-белых».

«Если его пригласят в «Спартак», то я не удивлюсь. Во всяком случае, кандидатура Дзюба точно гораздо лучше, чем какого-то легионера, который стоит дороже и из себя ничего не представляет», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, если форвард все-таки пополнит состав «Спартака», то вопрос с нападающим будет решен, но неизвестно, как отреагируют болельщики клуба на такой поворот событий.

Артём Дзюба является воспитанником «красно-белых», в основной команде он находился в период с 2006 по 2015 год, после чего перешел в «Зенит» на правах свободного агента. На данный момент бомбардир находится в поиске команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Артём Дзюба РПЛ
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