Быстров: «Своими разговорами Зарема делает «Спартак» слабее»

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался на тему критики Заремы Салиховой, супруги владельца московского клуба Леонида Федуна, в адрес арбитров.

Быстров считает, что постоянные скандалы и разговоры о судействе делают клуб слабым.

«Она имеет право говорить всё, что хочет. Но если ты имеешь какое-то отношение к команде, которая занимает 10-е место в чемпионате России, то как-то низко плакать или кричать на судей. Просто своих футболистов делаешь слабее», — приводит слова Быстрова «Спорт день за днём».

После 29 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 17 очков. В заключительной игре чемпионата подопечные Паоло Ваноли встретятся с «Химками». Матч состоится завтра, 21 мая, в 17:00 по московскому времени.