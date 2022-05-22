Титов: «Спартак» — это особый клуб с давними традициями»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов заявил, что специалисты, которые приезжают работать в клуб, не до конца понимают куда попали.

«Спартак» — это особый клуб с давними традициями. У нас преемственность десятилетиями формировалась, но когда приезжает тренер со своей философией, он думает что попал просто в очередной клуб, где может ее развивать», — приводит слова Титова Sport 24.

По мнению бывшего футболиста, прежде чем приглашать тренера, нужно дать ему понять, что такое «Спартак». Продемонстрировать современный музей, который мало у кого есть, показать видео с легендарными моментами.

Титов провел в «Спартаке» в качестве игрока 16 лет, за это время он шесть раз стал чемпионом России и два раза выиграл Кубок России.