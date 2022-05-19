Яковлев рассказал, почему не смог заиграть в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Яковлев рассказал, почему у него него не получилось заиграть в составе московского клуба.

Главной причиной неудачи футболист считает отсутствие должного доверия.

«Начал я здорово, приносил пользу. Потом уехал за практиков в Самару, где нравился Тарханову и сумел стать лучшим футболистом России. Затем вернулся в «Спартак» и вообще не играл. Наверное, не почувствовал в московском клубе такого отцовского доверия, без которого очень трудно молодому футболисту в большом клубе», — приводит слова Яковлева Sport24.

Напомним, Яковлев числился игроком «Спартака» до 2016 года. В Составе «красно-белых» футболист провёл в общей сложности 91 матч, забив в них 12 голов и отдав девять результативных передач. В настоящий момент футболист защищает цвета казахстанского клуба «Кызыл-Жар СК».