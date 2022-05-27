Сычёв рассказал о конфликте с Червиченко

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и Сборной России Дмитрий Сычёв рассказал о конфликте с экс-президентом «красно-белых» Андреем Червиченко.

Червиченко обвинил Сычёва в клевете, ранее заявившего, что в 2002 году ему угрожали физической расправой за отказ от подписания контракта.

«Мы созвонились, всё обсудили и закрыли вопрос. Мои слова были неправильно интерпретированы, поэтому у нас возникло небольшое недопонимание. Сейчас конфликт исчерпан», — приводит слова Сычёва Sport24.

В составе «Спартака» Сычёв успел провести 19 матчей на заре своей карьеры, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. После «красно-белых» в его футбольной карьере были «Марсель», «Локомотив», минское «Динамо», «Волга» и казахстанский «Окжетпес».