В «Химках» рассказали, как завершится матч со «Спартаком»

Представитель подмосковных «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о грядущей встрече со столичным «Спартаком». Этот поединок состоится в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги.

«Обыграем ли мы «Спартак»? 100%», - ответил Терюшков на вопрос журналиста «Спорт-экспресса».

Матч «Химок» против «красно-белых» состоится 21 мая, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени.

После 27 туров подмосковный коллектив идет на 11-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Спартак» располагается на десятой позиции.