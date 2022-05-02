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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» рассказали, как завершится матч со «Спартаком»

02 Мая 2022 • 09:38 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
21.05 17:00

Представитель подмосковных «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о грядущей встрече со столичным «Спартаком». Этот поединок состоится в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги.

«Обыграем ли мы «Спартак»? 100%», - ответил Терюшков на вопрос журналиста «Спорт-экспресса».

Матч «Химок» против «красно-белых» состоится 21 мая, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени.

После 27 туров подмосковный коллектив идет на 11-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Спартак» располагается на десятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Роман Терюшков
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