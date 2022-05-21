Бубнов предсказал, как завершится матч «Химки» - «Спартак»

В рамках заключительного тура чемпионата России состоится поединок между подмосковными «Химками» и столичным «Спартаком». Своим мнением по этому противостоянию поделился экс-защитник сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов.

В беседе со Sportbox аналитик подчеркнул, что подопечные Паоло Ваноли превосходят соперника по игре и составу. По словам Бубнова, «красно-белые» будут готовиться через этот матч к финалу Кубка России, а потому не допустят легкомысленного отношения. Александр ставит на победу «Спартака» со счетом 2:1.

Матч состоится в Химках сегодня, 21 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.