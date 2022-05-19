Яковлев: «Разговоры ходили чуть ли не о переходе в «Челси»

Бывший нападающий «Спартака», а ныне футболист казахстанского клуба «Кызыл-Жар СК» Павел Яковлев рассказал о том, имел ли он возможность покинуть Россию.

Яковлев признался, что во времена игры за «красно-белых» ему поступали предложения от различных европейских клубов. Однако в то время его всё устраивало в «Спартаке», но в нынешней ситуации он бы точно уехал.

«Всплывала Скандинавия, и то больше слухи. Разговоры то вообще шли чуть ли не о «Челси». А самый реальной шанс — ПСВ Дика Адвоката и ПАОК», — приводит слова Яковлева Sport24.

Цвета «Спартака» футболист защищал в период с 2009 по 2016 год, забив за это время 12 мячей и отдав девять результативных передач в 91 матче.

Всего 31-летний Яковлев провёл в составе своего нынешнего клуба 15 матчей отметившись в них одним забитым голом.