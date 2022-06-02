«Спартак» официально объявил об уходе Кутепова

«Спартак» официально объявил об уходе защитника команды Ильи Кутепова.

Ранее 28-летний футболист заявил о том, что покидает московский клуб.

В минувшем сезоне Кутепов провёл в составе «красно-белых» всего восемь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Цвета «Спартака» игрок защищал с 2012 года. За 10 лет защитник провёл за основную команду москвичей 114 матчей, забив в них два мяча. Также Кутепов выступал в составе сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году, где принял участие во всех играх национальной команды, которой руководил Станислав Черчесов.