Шац: «Спартак» не стал бы отдавать своего футболиста, если бы он не нарушал структуру команды»

Известный телеведущий и болельщик «Зенита» Михаил Шац поддержал возможный переход полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в петербургский клуб.

«Если Зелимхан нужен «Зениту», то почему бы нет? Клуб богатый, в Бакаев — один из самых ярких футболистов российского чемпионата», — приводит слова Шаца «Спорт день за днём».

Шоумен считает, что данный трансфер лишён каких-либо интриг, а сам «Спартак» не стал бы расставаться со своим футболистом, не нарушай он структуры команды.

Ранее сообщалось, что Бакаев, чей контракт с московским клубом истекает летом нынешнего года, может продолжить карьеру в «Зените».

В текущем сезоне 25-летний полузащитник провёл в составе «Спартака» 35 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.