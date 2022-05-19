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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шац: «Спартак» не стал бы отдавать своего футболиста, если бы он не нарушал структуру команды»

19 Мая 2022 • 16:19 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
21.05 17:00

Известный телеведущий и болельщик «Зенита» Михаил Шац поддержал возможный переход полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в петербургский клуб.

«Если Зелимхан нужен «Зениту», то почему бы нет? Клуб богатый, в Бакаев — один из самых ярких футболистов российского чемпионата», — приводит слова Шаца «Спорт день за днём».

Шоумен считает, что данный трансфер лишён каких-либо интриг, а сам «Спартак» не стал бы расставаться со своим футболистом, не нарушай он структуры команды.

Ранее сообщалось, что Бакаев, чей контракт с московским клубом истекает летом нынешнего года, может продолжить карьеру в «Зените».

В текущем сезоне 25-летний полузащитник провёл в составе «Спартака» 35 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Михаил Шац Зелимхан Бакаев
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ХИМКИ СПАРТАК МОСКВА
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