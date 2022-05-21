Известен стартовый состав «Спартака» на игру с «Химками»

Московский «Спартак» назвал стартовый состав на матч 30-го тура чемпионата России против «Химок».

Главный тренер «красно-белых» Паоло Ваноли сделал ставку на следующих футболистов: Селихов, Рассказов, Кофрие, Жиго, Джикия, Классен, Денисов, Зобнин, Игнатов, Бакаев, Николсон.

Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки» и начнется в 17:00 по московскому времени. Текстовый репортаж будет доступен на Liveresult.ru.

Перед последним туром хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на десятой строчке.