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Известен стартовый состав «Спартака» на игру с «Химками»

21 Мая 2022 • 16:26 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
Через 0 ч. 0 мин.

Московский «Спартак» назвал стартовый состав на матч 30-го тура чемпионата России против «Химок».

Главный тренер «красно-белых» Паоло Ваноли сделал ставку на следующих футболистов: Селихов, Рассказов, Кофрие, Жиго, Джикия, Классен, Денисов, Зобнин, Игнатов, Бакаев, Николсон.

Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки» и начнется в 17:00 по московскому времени. Текстовый репортаж будет доступен на Liveresult.ru.

Перед последним туром хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на десятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
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