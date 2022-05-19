Кавазашвили: «Если Бакаева не ценят в «Спартаке», то надо уходить в другое место»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Напомним, сегодня, 19 мая, «РБ Спорт» сообщил, что летом Бакаев может перейти в «Зенит» на правах свободного агента.

Экс-футболист поддержал вероятный трансфер, отметив, что Бакаеву надо идти в то место, где его будут ценить.

«Я могу сказать, что на данный момент Бакаев — самый сильный полузащитник российского чемпионата. Удивлён, что Ваноли не ставит его в состав. Считаю, что для Бакаева найдётся место в «Зените». Питерская команда сейчас нацелена на быстрый переход из обороны в атаку, а это как раз игра Бакаева», — приводит слова Кавазашвили «Спорт день за днём».

Также экс-голкипер отметил, что сейчас не то время, когда переход воспитанника «Спартака» в другой клуб может быть воспринят болельщиками, как преступление.

В текущем сезоне 25-летний Бакаев провёл в составе «Спартака» 35 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.