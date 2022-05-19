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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: Бакаев еще не достиг своего максимума

19 Мая 2022 • 18:52 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
21.05 17:00

Экс-тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный уход полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева из команды.

«Это футболист, который способен добавить и усилить «Спартак». Не могу сказать, что он лидер команды во всех матчах. Ему не хватает стабильности, но он может прибавить в этом компоненте в будущем», — цитирует Гаджиева RT на русском.

Специалист отметил, что футболист не достиг максимума, он будет прогрессировать в будущем. Бакаев может повести за собой команду в трудный момент.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в «Зените».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Гаджи Гаджиев РПЛ Зелимхан Бакаев
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