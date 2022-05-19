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Бакаев отреагировал на слухи о переходе в «Зенит»

19 Мая 2022 • 15:08 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
21.05 17:00

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит».

«Мы договорились не принимать никаких решений до конца сезона. Сейчас важно сконцентрироваться на оставшихся матчах. После финала Кубка с семьёй и агентом обсудим и примем решение», — приводит слова Бакаева «Спорт-Экспресс».

Также Бакаев заявил, что его агент Герман Ткаченко не обсуждал с ним предложение «Зенита».

Напомним, ранее «РБ Спорт» сообщил, что футболист «Спартака» не смог договориться со своим нынешним клубом о продлении контракта и летом перейдёт в клуб с берегов Невы на правах свободного агента.

В текущем сезоне 25-летний Бакаев провёл в составе «Спартака» 35 матчей, в которых забил три гола, а также отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Зелимхан Бакаев
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