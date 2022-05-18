Агент Хэмильтон Бернард, представляющий интересы арендованного у московского «Спартака» полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Педро Роши, прокомментировал слухи о том, что бразильский клуб не собирается выкупать игрока у «красно-белых».

«Атлетико Паранаэнсе» не будет выкупать у «Спартака» Педро Рошу? Об этом слишком рано говорить, мы на связи с руководством, но сейчас только май. Посмотрим, что произойдёт дальше, детально мы обсудим будущее моего клиента в июне и, я уверен, найдём лучшее решение», – сказал Бернард в беседе с Euro-Football.

После перехода в «Атлетико Паранаэнсе» Роша провёл в чемпионате Бразилии всего три матча, где не сумел отметиться ни одним результативным действием.