Ананко: «Расширение лиги пойдёт на пользу детям»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением о возможном расширении РПЛ.

Экс-футболист считает, что увеличение количество команд в Премьер-лиге может пойти на пользу детям.

«Вопрос дискуссионный. Спорт в России надо развивать, и если будет больше команд РПЛ, тем будет лучше для детей. Они смогут проявить себя и стремиться в команду высшего дивизиона», — приводит слова Ананко «РБ Спорт».

На данный момент в чемпионате России принимают участие 16 клубов. После того, как стало известно об отстранении наших команд от еврокубков, появился вариант с расширением лиги до 18 команд, чтобы увеличить количество игр во внутреннем первенстве. Этот вопрос клубы обсудят на общем собрании 24 мая.