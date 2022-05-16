Кавазашвили подверг критике легионеров «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об иностранных игроках команды.

«Спартак» не может похвастаться тем, что у него в составе хорошие легионеры. За те деньги, которые были потрачены на них, они должны положить мяч в ворота и выиграть игру. Позор!» - приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

Ветеран «Спартака» искренне не понимает, как руководство клуба может платить огромные зарплаты игрокам, которые не отдаются на футбольном поле. Кавазашвили отметил, что легионеры у «Зенита» являются сильнейшими в Российской премьер-лиге.

Перед последним 30-м туром сезона-2021/22 «Спартак» набрал 38 очков, команда Паоло Ваноли располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.

В заключительном туре «красно-белые» сыграют на выезде против «Химок».