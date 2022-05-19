Маслов готов играть

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов полностью восстановился от травмы.

По информации официального сайта клуба, Маслов полностью завершил восстановление и приступил к тренировкам в общей группе команды. Ранее он долгое время занимался по индивидуальной программе.

В текущем сезоне 22-летний российский защитник не появлялся на поле, он перенес операцию по восстановлению целостности сухожилий обеих четырехглавых мышц.

Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца сезона 2023/24. Стоимость игрока по данным портала transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.