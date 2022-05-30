Джикия хочет отвезти Кубок России в Балашиху

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия признался, что хотел бы отвести Кубок России в Балашиху, где родился.

«Праздник был на нашей стороне. С удовольствием отвез бы Кубок в Балашиху, может, отвезу, если дадут. Ещё нальем туда. На «Волге» отвезу…» - приводит слова Джикии журналист Алексей Галанин.

Напомним, 29 мая, в Москве на стадионе «Лужники» «Спартак» в финальном матче Кубка России победил «Динамо» со счётом 2:1. За «красно-белых» голами отличились Александр Соболев и Куинси Промес. Единственный мяч за «Динамо» забил Арсен Захарян. Стоит отметить, что за игрой наблюдало 69 306 зрителей на стадионе.