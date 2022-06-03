Умяров рассказал о том, как шутит Каттани

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о шутках спортивного директора московского клуба Луки Каттани.

Футболист отметил, что не ощущает языкового барьера с итальянцем, который очень любит общаться с футболистами.

«Лука и Литвиновым и Денисовым поехали на «Спартак-2». Он им говорит: «Когда в Москву со сборов прилетим, надо будет помочь мне с багажом, у меня там пять сумок» Они посмеялись такие и говорят: «Ну, ладно, поможем». Потом Лука ко мне подходит на следующий день и просит сказать Литве с Денисовым: «Вас тоже Лука попросил чемоданы разгрузить? Вот он конченный!». Я ему отвечаю: «Я с ними слишком хорошо общаюсь, не могу это сказать, не засмеявшись», — приводит слова Умярова «Спорт-Экспресс».

40-летний Каттани занимает пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее итальянец работал скаутом в «Палермо» и «ПСЖ», а также спортивным директором клуба «Новара».

В минувшем сезоне 21-летний Умяров провёл в составе «Спартака» 25 матчей, в которых отметился одним забитым голом.