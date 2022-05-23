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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Спартак» был, есть и будет»

23 Мая 2022 • 22:36 Комментировать
Химки
2:1
Спартак Москва
окончен

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о «Спартаке».

«Чувство реваншизма к «Спартаку» у вас еще живо? К «Спартаку» нет. И не надо путать «Спартак» и Федуна. «Спартак» был, есть и будет — до, во время и после Федуна», — цитирует Карпина Sport 24.

Специалист заявил, что «Спартак» был при Старостине, был после него и будет после Федуна. Никого реваншизма к «красно-белым» не может быть, потому что там прошла большая часть карьеры.

«Спартак» под руководством итальянского специалиста Паоло Ваноли занял десятое место в чемпионате России по итогам сезона 2021/22, набрав 38 очков в 30 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин РПЛ
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