Бывший защитник «Спартака» Таски объявил о завершении карьеры

Экс-защитник «Спартака» Сердар Таски сообщил о завершении карьеры.

«Уже два года я не играю в футбол. Сейчас готовлюсь к тренерской карьере. В скором времени у меня появится тренерская лицензия», — сказал Таски «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Таски защищал цвета «Спартака» с 2013 по 2018 годы. В составе московского клуба он становился чемпионом России в сезоне-2016/17.

Помимо чемпионства в составе «красно-белых» он выигрывал Кубок Германии с «Баварией» и дважды становился чемпионом Германии со «Штуттгартом» и «Баварией».

«Спартак» в текущем сезоне показывает для себя неудачные результаты. Команда перед последним туром РПЛ набрала 38 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем 30-м туре команда сыграет на выезде против «Химок».