Источник: «Уход Федуна - вопрос уже решённый»

Неудачные выступления московского «Спартака», который снова впал в летаргический сон после имевшего было место пробуждения в 2017 году, могут дорого обойтись президенту московского клуба.

И не просто могут, а точно обойдутся - в этом не сомневается телеграм-канал «Ложе Прессы», это должно случиться уже в самое ближайшее время.

- Вопрос ухода Леонида Федуна из «Спартака» — только вопрос времени. Но сейчас речь уже о коротком промежутке, конечно. Максимально коротком, - уточняет источник.

Федун является не просто президентом, а совладельцем «Спартака», держателем 32,7 процентов акций московского клуба. Он приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году, но позже частично продал их.