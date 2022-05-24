«Химки» готовы отпустить Дагерстоля

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с защитником Филипом Дагерстолем, который выступает на правах аренды за шведский «Норрчёпинг».

«Пока разговоров с агентом Дагерстоля не было, сторона игрока на контакт не выходила. Закончим сезон и начнём этим заниматься», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Также Терюшков признал, что в сложившейся ситуации необходимо развивать своих молодых игроков, а не надеяться на иностранцев. Поэтому подмосковный клуб готов отпустить 25-летнего шведа.

В минувшем сезоне РПЛ Дагерстоль провёл в составе «Химок» 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями.