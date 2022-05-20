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Джикия приехал на тренировку «Спартака» на чёрной «Волге» видео

20 Мая 2022 • 18:00 Комментировать (4)
Химки
...
Спартак Москва
Через 20 ч. 53 мин.

Пресс-служба «Спартака» в официальном телеграм-канале опубликовала видео, на котором капитан команду Георгий Джикия приехал на тренировку на чёрной «Волге».

«Кэп приехал на тренировку на стиле», — говорится в названии поста.

28-летний Джикия защищает цвета «Спартака» с зимы 2017 года. До этого он выступал за пермский «Амкар».

В текущем сезоне защитник сыграл 38 матчей за команду во всех турнирах, отметился голом и результативной передачей.

«Спартак» перед последним туром сезона набрал 38 очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Завтра, 21 мая, команда проведёт матч против «Химок». Встреча начнётся в 17:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия РПЛ
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