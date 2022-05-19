Баженов — о переходе Бакаева: «Всё к этому шло, «Зенит» снова покупает лучших российских игроков»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов прокомментировал возможный переход полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Баженов считает, что московский клуб упустил качественного футболиста, при этом отметив, что всё вело к такому переходу.

«Зенит» снова покупает лучших игроков с российским паспортом, что сейчас особенно актуально», — цитирует Баженова Metaratings.

Также бывший спартаковец не стал сравнивать трансфер Бакаева с уходом из команды Артёма Дзюбы, отметив, что нападающий «Зенита» покидал «Спартак» при совсем других обстоятельствах.

В текущем сезоне 25-летний Бакаев провёл в составе «Спартака» 35 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.