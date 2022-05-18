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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булатов: «Ваноли наладил игру «Спартака» в обороне, но в атаке есть большие проблемы»

18 Мая 2022 • 09:15 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
21.05 17:00

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о главном тренера «красно-белых» Паоло Ваноли.

Экс-футболист считает, что итальянец сумел наладить игру «Спартака» в обороне, однако пока команда испытывает проблемы в атаке.

«Всё стихийно! Начиная с того, как команда выходит из обороны. Как полузащитники завязывают игру. В позиционном нападении игра команды совершенно не выстроена, всё только на индивидуальном мастерстве», — приводит слова Булатова «Спорт-Экспресс».

Также Булатов отметил отсутствие мотивации у нападающего «красно-белых» Квинси Промеса, который не забивает в РПЛ уже на протяжении пяти матчей подряд.

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года. Ранее итальянский наставник работал помощником главного тренера в «Челси», «Интере» и сборной Италии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Булатов Паоло Ваноли
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