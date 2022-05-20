В «Спартаке» предложили другой вариант для увеличения количества игр

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о самом лучшем варианте реформы РПЛ.

«На наш взгляд, гораздо более разумным изменением станет разделение на две восьмёрки, что повысит число статусных матчей, добавит интриги и положительно отразится на коммерческих доходах в эти сложные времена», — передает слова Мележикова пресс-служба московского клуба.

По мнению генерального директора, другим вариантом увеличения количества матчей, является введение нового турнира — Кубка лиги. Расширение Российской премьер-лиги до 18-и команд только ухудшит текущее положение.