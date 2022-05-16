«Химки» подписали полноценный контракт с Мирзовым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объявил о подписании контракта с полузащитником Резиуаном Мирзовым, права на которого принадлежали «Спартаку».

«Мирзов — полноценный игрок «Химок» с контрактом до конца сезона-2022/23», — сказал Терюшков «Матч ТВ».

Функционер добавил, что команда хочет сохранить защитников Кирилла Боженова и Захара Волкова, права на которых принадлежат «Ростову» и БАТЭ соответственно.

По словам Терюшкова, «Химки» готовы обсуждать условия дальнейшей аренды с «Ростовом». Что касается Волкова, то клуб будет взаимодействовать с БАТЭ.

«Химки» перед последним 30-м туром РПЛ набрали 29 очков после 29 туров. Команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице и рискует вылететь в ФНЛ. В заключительном туре «Химки» на своём поле сыграют со «Спартаком».