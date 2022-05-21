Ловчев: Ваноли вряд ли просто так отдаст «Химкам» победу

Экс-игрок «Спартака», а ныне эксперт Евгений Ловчев в разговоре с журналистами рассказал о том, чего ждёт от матча между «Спартаком» и «Химками».

Ловчев сказал «Спорт-Экспрессу», что матч с подмосковной командой является последней проверкой для «красно-белых» перед финалом Кубка России. Эксперт отметил, что наставник «Спартака» Паоло Ваноли являются максималистом, который вряд ли просто так отдаст победу «Химкам», ведь перспективы итальянца в московском клубе достаточно шаткие.

Напомним, что «Спартак» на данный момент занимает лишь десятую строчку в турнирной таблице. Встреча между «красно-белыми» и «Химками» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени.