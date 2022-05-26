Глушаков отреагировал на слова Ананидзе о чемпионском «Спартаке»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал слова экс-игрока «Спартака» Жано Ананидзе о чемпионском составе «красно-белых».

«Время все расставляет по местам. Наверное, уже не от первого игрока вы слышите, что происходило», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Ранее Ананидзе заявил, что вина в разладе чемпионской команды была на всех, но умудрились все скинуть на Глушакова.

35-летний хавбек «Химок» принял участие в 29 матчах прошедшего сезона, забил десять мячей и сделал три голевые передачи с учетом всех турниров.

Глушаков вместе с Ананидзе стали чемпионами России в 2017 году, выступая за московский «Спартак».