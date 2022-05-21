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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич сделал прогноз на матч «Химки» - «Спартак»

21 Мая 2022 • 11:44 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
Через 4 ч. 38 мин.

Футбольный комментатор Константин Генич поделился прогнозом на матч 30-го тура Премьер-лиги, в котором столичный «Спартак» на выезде встретится с подмосковными «Химками».

«Ненужный матч для «Спартака» и важный для команды Юрана. Я бы попробовал сыграть ничью. «Спартак» - фаворит, но он немотивированный», - передает слова комментатора «Рейтинг Букмекеров».

Поединок состоится в Химках сегодня, 21 мая, и начнется в 17:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этой игрой «Спартак» идет на десятом месте в таблице РПЛ, а «Химки» занимают 13-ю строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Константин Генич
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