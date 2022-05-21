Черевченко: По составу «Спартак» намного сильнее «Химок»

Бывший наставник «Химок» и «Локомотива» Игорь Черевченко высказался по поводу предстоящего поединка в РПЛ между подмосковным клубом и «Спартаком».

Черевченко сказал «Спорт-Экспрессу», что по составу «красно-белые» намного сильнее «Химок», так что именно московский клуб стоит назвать фаворитом предстоящего матча. Экс-тренер «Химок» отметил, что против «Спартака» все клубы РПЛ настраиваются иначе, так что подмосковная команда вполне может удивить.

Напомним, что встреча между «Химками» и «Спартаком» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени.