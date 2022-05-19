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Парфёнов: «Считаю, что Бакаеву нужно остаться в «Спартаке»

19 Мая 2022 • 13:06 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
21.05 17:00

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов прокомментировал возможный переход полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Экс-футболист считает, что Бакаеву не стоит покидать свой нынешний клуб.

«Он игрок, который может обострить, тем более воспитанник клуба. Понятно, что незаменимых нет, но будет жалко, если он перейдёт в другой клуб», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Бакаев провёл в составе «Спартака» 35 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Действующий контракт полузащитника с «красно-белыми» истекает летом нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Парфёнов Зелимхан Бакаев
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