Парфёнов: «Считаю, что Бакаеву нужно остаться в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов прокомментировал возможный переход полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Экс-футболист считает, что Бакаеву не стоит покидать свой нынешний клуб.

«Он игрок, который может обострить, тем более воспитанник клуба. Понятно, что незаменимых нет, но будет жалко, если он перейдёт в другой клуб», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Бакаев провёл в составе «Спартака» 35 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Действующий контракт полузащитника с «красно-белыми» истекает летом нынешнего года.