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Кавазашвили назвал легионера, которого стоит сохранить «Спартаку»

18 Мая 2022 • 15:57 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
21.05 17:00

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о легионерах московского клуба, которые сейчас выступают за другие команды на правах аренды. Напомним, летом в состав «Спартака» должны вернуться Алекс Крал, Педро Роша, Остон Урунов, Джоржан Ларссон и Эсекель Понсе.  

Экс-голкипер считает, что «красно-белым» необходимо избавиться от всех вышеперечисленных игроков, кроме Понсе.  

«Никто из этого списка «Спартаку» не нужен, кроме Понсе, который умеет забивать голы. Не надо их в команде держать», — приводит слова Кавазашвили «Спорт день за днём».

Тем не менее Кавазашвили отметил, что аргентинец не подходит «красно-белым», как и шведский форвард Джордан Ларссон. Бывший футболист раскритиковал иностранцев за недостаточную самоотдачу на поле.

Кроме того, Кавазашвили призвал руководство московского клуба развивать собственную молодёжь, как это делает «Краснодар».

В текущем сезоне испанской Примеры 25-летний Понсе провёл в составе «Эльче» 12 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Эсекель Понсе
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