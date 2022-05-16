Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Зенитом», а также об оставшихся играх для красно-белых.

- «Спартак» не проигрывает уже несколько матчей подряд. Можно ли говорить, что команда обретает себя?

- Да, но сейчас конец сезона. Команда на десятом месте. Единственная надежда скрасить сезон - это Кубок России. Надеюсь, команда подойдет к финалу в оптимальном состоянии и возьмет этот трофей.

- Какие впечатления оставила игра с «Зенитом»?

- Я ожидал более зрелищной, атакующей игры, в которой было бы забито больше мячей. Но, к сожалению, первый тайм вообще был безликий, без моментов. Во втором тайме «Спартак» стал получше играть и выглядеть, забил справедливый мяч. Потом были хорошие подходы к воротам, но не хватало последнего паса. Если бы забили второй мяч – игра была бы сделана. Но «Зенит» ждал своего шанса. Пусть спорный, но пенальти судья все-таки поставил, поэтому такой итог.

- Ваноли сказал, что в первом тайме его команде не хватало смелости. Согласны?

- Да. Хотя результат не довлел над «Спартаком». Была мотивация взять реванш за поражение в Питере 1:7. но все равно нужно было выходить раскрепощенными и играть для своих болельщиков, которых было очень много. Тогда получился бы более зрелищный и красивый футбол.

- Как вам показалось, «Спартак» играл на удержание счета, когда забил?

- Да нет. «Зенит» перехватил инициативу, начал больше держать мяч и подходить к воротам. У «Спартака» в этот момент были быстрые контратаки. Если бы распорядились мячом более правильно, то счет был бы 2:0.

- От «Зенита» ожидали большего или было понятно, что он не мотивирован и не будет выкладываться на сто процентов?

- Я вообще от игры ожидал большего, от обеих команд. Думал, что соперники выйдут раскрепощенными, потому что им уже ничего не нужно, и будут играть зрелищно. Но игра получилась более закрытая. Не могу сказать что «Спартак» был ближе к победе. Все-таки стопроцентных голевых моментов у ворот «Зенита» не было. Так же, как и у ворот «Спартака». Поэтому результат справедливый.

- Отсутствие активных фанатов «Спартака» на трибунах сказалось на том, что хозяева не смогли удержать победный счет?

- Не в этом дело. Все равно болельщиков «Спартака» было гораздо больше. В любом случае ребята ощущали поддержку трибун. Просто надо было немного смелее играть. Я не понял, почему Бакаев остался в запасе, и Николсон тоже. До финала Кубка еще много времени и давать отдыхать основным футболистам как-то не очень правильно.

Реклама

- В матче с «Химками» надо экспериментировать или лучше выставить состав с прицелом на финал Кубка?

- Я сторонник того, что надо наигрывать основной состав. Постоянное передергивание ни к чему хорошему не приводит. Должен быть стабильный состав, чтобы ребята друг друга понимали. Как было в мое время, в девяностых годах. Олег Романцев всегда определялся с составом и делал ставку на эту обойму. Плюс - минус травмы или переборы карточек, когда было передергивание. Но состав был стабильный, и взаимопонимание было лучше. И результаты тоже. А у Ваноли немного непонятно. Николсон здорово сыграл с «Енисеем». Бакаев тоже в последних матчах здорово выглядел. Но у Ваноли свое видение. Может, мы чего-то не знаем. Мы же не присутствуем на тренировках.

- Как оцените шансы на завоевание Кубка России? У кого они выше?

- Пятьдесят на пятьдесят. Хотя «Динамо» гораздо лучше выступило в первенстве России. Оно же в тройке. Если брать игру, состав, примерно все одинаково.

- Но у «Динамо» результаты в последних матчах не очень хорошие.

- Финал Кубка – это другое. Будет московское дерби, другой настрой и другая игра. Кто в данный час будет сильнее по всем параметрам, тот и победит.

Елена Григорьевская