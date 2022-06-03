Бывший тренер «Спартака» Гунько покинул «Арарат-Армению»

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера «Арарата-Армении», сообщает пресс-служба клуба.

Руководство ереванского клуба не стало продлевать контракт с российским специалистом, срок которого истёк в нынешнем месяце.

По итогам минувшего сезона команда под руководством Гунько заняла второе место в чемпионате Армении.

Напомним, ранее специалист вместе с молодёжной командой «Спартака» трижды выигрывал чемпионат России (в 2008, 2010 2013 годах). Также в тренерской карьере Гунько были «Химки» и армянский клуб «Ноа».