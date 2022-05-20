Глушаков — о чемпионстве «Спартака»: «Гулянки были каждый день, такое запоминается на всю жизнь»

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне игрок «Химок» Денис Глушаков рассказал, как московская команда отмечала чемпионство в 2017 году.

Футболист признался, что скучает по тем временам и пожелал «красно-белым», чтобы такие моменты в их жизни происходили чаще.

«После чемпионства каждый день были гулянки. Такое запоминается на всю жизнь», — приводят слова Глушакова РИА Новости.

Напомним, чемпионство 2017 года стало первым для «Спартака» за 16 лет.

В текущем сезоне 35-летний Глушаков провёл в составе «Химок» 27 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.