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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков — о чемпионстве «Спартака»: «Гулянки были каждый день, такое запоминается на всю жизнь»

20 Мая 2022 • 11:02 Комментировать (1)
Химки
...
Спартак Москва
21.05 17:00

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне игрок «Химок» Денис Глушаков рассказал, как московская команда отмечала чемпионство в 2017 году.

Футболист признался, что скучает по тем временам и пожелал «красно-белым», чтобы такие моменты в их жизни происходили чаще.  

«После чемпионства каждый день были гулянки. Такое запоминается на всю жизнь», — приводят слова Глушакова РИА Новости.

Напомним, чемпионство 2017 года стало первым для «Спартака» за 16 лет.

В текущем сезоне 35-летний Глушаков провёл в составе «Химок» 27 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Денис Глушаков
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ХИМКИ СПАРТАК МОСКВА
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