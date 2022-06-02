Широков поддержал возможное возвращение Карпина в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков оценил вероятность возвращения главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московский клуб.

Экс –футболист считает, что если владелец «Спартака» Леонид Федун покинет клуб, то необходимо будет вернуть в команду Карпина. Напомним, нынешний наставник сборной России возглавлял «красно-белых» в период с 2009 по 2012 год, а также с 2012 по 2014.

«Если Леонид Арнольдович с семьёй уходят, нужно брать Валеру — это оптимальный вариант. Свой, играет в тот футбол, который нравится болельщикам», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Также Широков отметил амбициозность российского специалиста, который, по мнению бывшего игрока, ещё не произнёс своего последнего слова.

В минувшем сезоне «Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав равное количество очков со «Спартаком» (по 38).