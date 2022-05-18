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«Спартак» решил не продлевать контракт с Кутеповым

18 Мая 2022 • 23:03 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
21.05 17:00

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов летом станет свободным агентом и покинет клуб - контракт с ним решено не продлевать. Сейчас 28-летний Кутепов еще восстанавливается после неприятной травмы, в общей группе его не видели уже очень давно, напоминает «Спорт-экспресс».

Он появлялся на поле в первой же игре после возобновления с ЦСКА, но лишь на минуту, и в той игре «Спартак» проиграл со счетом 0:2. В стартовом же составе 28-летнего Кутепова не видели с ноября прошлого года, когда «Спартак» сыграл вничью с московским «Локомотивом».

Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года, как за основной клуб, так и за дубль. Провел тринадцать матчей в составе российской сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Кутепов
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