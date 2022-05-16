Гладилин: Хорошо, что Салихова так переживает за команду

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос о влиянии жены владельца клуба Заремы Салиховой на команду.

«Слова Салиховой после матчей вредят клубу? Раз ей позволяет так делать президент клуба, значит ей можно говорить. Хорошо, что Зарема переживает за «Спартак», но эмоции не должны преобладать над разумом», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

По мнению экс-футболиста, Зарема Салихова, как и все женщины, является очень эмоциональной, но ей нужно научиться спокойнее относиться ко всему.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 29 матчах.