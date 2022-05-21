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Селюк: «Габулову не просто нельзя быть спортивным директором – ему противопоказано! эксклюзив

21 Мая 2022 • 10:41 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
Через 5 ч. 40 мин.

Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью «Евро-Футбол.Ру» раскритиковал бывшего спортивного директора «Химок» Владимира Габулова и назвал главную проблему в российском футболе.

«Габулов – это ужас. Он пришёл в «Химки», привёл Жиркова, Мамаева, Григалаву… Жирков и Мамаев так за полгода и не сыграли за команду, по-моему, один раз сыграли. Юра тоже один или два матча по 20 минут сыграл.

Габулову не просто нельзя быть спортивным директором – ему противопоказано!

Самая большая проблема российского футбола – это кадры! Дибил на дибиле. Я считаю, что спортивный директор должен быть не Габулов – вратарь, а хозяйственник. 

Хотелось бы, чтобы руководители, скауты находили неизвестных игроков и они приходили и феерили, тогда бы мы начали бы говорить: «Вот это классный футболист пришёл в ЦСКА или в «Спартак»! – сказал Селюк.

38-летний Габулов начал карьеру функционера в «Алании» летом 2019 года, однако в период работы Габуловым в должности президента «Алании» (с июля по декабрь 2019 года) в ходе аудиторской проверки были выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности клуба, и он покинул должность.

28 декабря 2021 года он занял должность генерального директора «Химок», но в начале мая ушёл по собственному желанию.

«Химки» перед последним 30-м туром РПЛ занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Сегодня, 21 мая, команда сыграет против «Спартака» в 30-м туре. Начало – в 17:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Алания Химки Владимир Габулов Дмитрий Селюк РПЛ
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